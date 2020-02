Bringen Kameras neue Erkenntnisse?

Der Schein trügt. Das Einbahnregime vom Maulbeerkreisel zum Lauitor in der Thuner Innenstadt bleibt umstritten. Auch wenn es in den letzten Wochen etwas ruhiger um das Thema geworden ist. Ganz vom Tapet verschwunden ist es nicht: Mitte Januar verschickte die Innenstadtgenossenschaft Thun (IGT) zum Beispiel einen offenen Brief. Wegen der «eindeutig verschlechterten» Verkehrssituation und der «teilweise massiv erhöhten» Stauzeiten würden Besucher die Innenstadt auch nach dem Ende der Bauarbeiten zwischen Bern- und Lauitor nach wie vor meiden – was zu Frequenzeinbussen in den Geschäften führe, heisst es.