Brennende Hecke sorgte für grosse Rauchentwicklung

An der Spychertenstrasse oberhalb des Hüneggparks brannte am Freitag kurz vor dem Mittag eine Hecke, was zu einer grösseren Rauchentwicklung führte. Weil bei den Rettungskräften zuvor die Meldung eingegangen war, der Brand betreffe ein Haus, wurde nebst der Feuerwehr Hilterfingen automatisch auch die Thuner Feuerwehr mit der Autodrehleiter aufgeboten.