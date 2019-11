Bilder-Geschichten, die das Leben schrieb

Der Mann in der Badehose ist kaum noch zu erkennen. Und dann ist da dieser Hund mit dem enormen Körper, dessen Vorderpfoten er wie zum Tanz hält. «Das bin ich mit meinem Bernhardiner Dino in Kanada», sagt Hans Stoller. Kanada, das ist lange her.

Von 1967 bis 1977 lebte und arbeitete er als Schriftsetzer mit seiner Frau Doris und den beiden Söhnen in Montreal. «Wir hatten ein schönes Haus mit grossem Garten. Da meinte meine Frau, dass wir auch einen Hund haben müssten.» Und so kam Hans Stoller zu seinem Dino, mit dem er immer so gerne spielte und herumtollte, bis der Umzug nach Toronto kam ...