Bewilligung fürs Thunfest ist erteilt

Inzwischen hat der Gemeinderat dem Verein Thunfest mitgeteilt, dass er «der Benützung des öffentlichen Bodens zustimmt», wie der Thuner Sicherheitsvorsteher Peter Siegenthaler (SP) gestern auf Anfrage bekannt gab. Damit kann das nächste Thunfest vom 7. bis 9. August formell stattfinden.

Weiterhin offen bleibt dagegen, ob und in welcher Höhe die Stadt dem Verein künftig ­finanziell unter die Arme greift. Dieser Frage will sich die Regierung nun als Nächstes widmen. Siegenthaler hatte im Dezember erklärt, dass der Gemeinderat – wegen des Defizits bei der Thunfest-Ausgabe 2019 – zunächst eine genaue Analyse vornehmen und mit dem OK über die Organisationsstruktur diskutieren wolle. Erst danach werde über einen allfälligen Unterstützungsbeitrag der Stadt für die Thunfest-Ausgabe des laufenden Jahres entschieden.