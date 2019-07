Bewilligung für Antenne erteilt

Weiterzug wahrscheinlich

Die Einsprecher «werden diesen Entscheid so ganz bestimmt nicht akzeptieren und an die nächste Instanz (kantonale Baudirektion; Anmerkung der Redaktion) weiterziehen». Das schreibt deren Vertreter und Anwohner Christoph Bürgi in seiner Stellungnahme.

Ob dabei alle Einsprecher mithelfen werden, sei jedoch ungewiss wegen schlechter Erreichbarkeit in der Ferienzeit. Dass der Statthalter beliebe, schwerwiegende Entscheide in dieser Zeitspanne zu fällen, wird von den Einsprechern gerügt. Ebenso, dass ihnen keine Fristverlängerung gewährt werde wie zuvor den Befürwortern für ihre Eingaben.