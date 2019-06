Bewaffneter Mann mit Polizeihund gestoppt

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Sonntagabend in einem Thuner Aussenquartier Passanten bedroht. Die Polizei konnte ihn anhalten und in eine geeignete Institution überführen.

Bei der Polizei gingen gegen 20 Uhr gleich mehrere Meldungen ein, dass ein Mann an der Bostudenstrasse mit einem Messer Passanten bedrohe. Vor Ort stiess die Polizeipatrouille auf den Mann, der gerade Passanten zu Fuss verfolgte. Mit vorgehaltener Dienstwaffe und einem Diensthund gelang es den Polizeikräften, den Mann anzuhalten.