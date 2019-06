Auto in 80 Metern Tiefe geortet – Bergung schwierig

Es muss tragisch gewesen sein, was sich am Montag um 5 Uhr in der Früh in Oberhofen abspielte. Ein Auto, das von Interlaken her in Richtung Thun unterwegs war, geriet kurz vor dem Bootshafen von der Fahrbahn ab, durchschlug wahrscheinlich mit hoher Geschwindigkeit das Geländer und stürzte in den Thunersee.