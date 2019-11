Auf dem Weg in eine andere Welt

In liebevoller Begleitung

Alice Hofer wiederum begleitet als Abschieds- und Bestattungsplanerin die Betroffenen auf Wunsch schon vor dem Tod. Danach berät sie die Hinterbliebenen in Bestattungsmöglichkeiten und Trauerfeiern. In ihrer Praxis für «angewandte Vergänglichkeit» hat sie eine grosse Auswahl an Särgen und Urnen, auch zum Selber-Bemalen. «Dabei passieren immer wieder ganz schöne Dinge», sagte sie.

Sie selber will dereinst kremiert werden, aber kein Grab. «Diejenigen, die mich vermissen, sollen an uns bekannten und geliebten Orten an mich denken», antwortete sie auf die Frage aus dem Publikum, wo man sich denn von ihr verabschieden könne.

Die beiden Wegbereiter in eine andere Welt legten den Gästen ans Herz, ihre letzten Wünsche unbedingt schriftlich festzuhalten. Das erleichtere den Hinterbliebenen sehr vieles. Hofer bat, sich positiv auf das Ungewisse vorzubereiten. «Gedanken haben eine grosse Macht. Dem Tod können wir nicht ausweichen. Aber wenn wir ihm mit positiven Gedanken begegnen, sind wir ihm nicht hoffnungslos ausgeliefert», ist sie überzeugt.

«Ich verdränge ihn nicht, aber im Moment hat er noch keinen Platz in meinem Leben.»Bestatter Alessandro Ardu, über seine Einstellung zum Tod

Für den 25-jährigen Bestatter ist der Tod noch in weiter Ferne. «Ich verdränge ihn nicht, aber im Moment hat er noch keinen Platz in meinem Leben», gibt er zu. Sollte es dann doch so weit sein, möchte er kremiert werden und seine letzte Reise in seinem geliebten Meer antreten.

www.generationentandem.ch