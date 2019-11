Auch die «anderen» im Auge behalten

Er hat verloren. Aber immerhin die Gemeinde aufgemischt. Hans-Jörg Pfister will eine lebendige Demokratie und mag es nicht, wenn mit stillen Wahlabkommen etwas durchgewinkt wird, zu dem die Bevölkerung nichts zu sagen hat. Weil sonst niemand aufzutreiben war, ist der langjährige ehemalige Grossrat nun selber angetreten, um Beatrice Zeller das Gemeinderatspräsidium streitig zu machen. Im Wissen, dass das mit 73 Jahren sehr schwer werden wird. 483 Personen scharte er hinter sich. Zu wenig, um seiner Kontrahentin (681 Stimmen) richtig gefährlich zu werden. Aber doch genug, um ein Zeichen zu setzen, dass sich nicht wenige in der Gemeinde mehr Bewegung, Ungebundenheit und Direktheit in der Führungscrew wünschen.