Arbeiten und Sperrungen

Die Reparaturarbeiten finden während zweier Wochen statt. Von Sonntag, 11., bis Freitag,16. August, wird jeweils nachts eine Fahrspur in Richtung Bern gesperrt. Dasselbe geschieht von Sonntag, 18., bis Freitag, 23. August, auf jeweils einer Fahrspur in Richtung Thun. Die Reparaturarbeiten werden zwischen20 Uhr und 6 Uhr ausgeführt. Das Wochenende ist von den Arbeiten ausgenommen.

Für den Verkehr entstehen nur kleine Beeinträchtigungen. Gleichzeitig sind auch teilweise Sperrungen des A6-Zubringers Steffisburg vorgesehen. Der Glättimüliviadukt befindet sich in der Instandsetzungsphase im Rahmen der Gesamterneuerung des Zubringers Steffisburg. Aufgrund von Montagearbeiten wird der Zubringer in Fahrtrichtung Bern von Montag, 19., bis Samstag, 24. August, jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr gesperrt. In dieser Zeit wird der Verkehr nach Bern über die Bern- und die Gurnigelstrasse zum Anschluss Thun-Nord umgeleitet.

Im Rahmen des Erhaltungsprojekts Rubigen-Thun-Spiez wird auch der A6-Anschluss Thun-Nord umfassend umgestaltet. Aus diesem Grund wird die Ausfahrt von Spiez her in der Nacht von Mittwoch, 21. August, auf Donnerstag, 22. August 2019, zwischen 20 Uhr und 5 Uhr vollständig gesperrt. Der Verkehr wird über den Anschluss Thun-Süd umgeleitet. Zudem wird gleichzeitig die Normalspur der A6 im Bereich der Ausfahrt Heimberg gesperrt, die Überholspur bleibt offen.