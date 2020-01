Arabesque zelebrierte ein starkes Stück

«Eigentlich wollte ich nur eine symphonische Humoreske schreiben, und da ist mir das normale Mass einer Symphonie daraus geworden.» So beschrieb der Komponist Gustav Mahler das Entstehen seiner Sinfonie Nr. 4. Das hört sich so an, als ob er versehentlich viel zu viel Reis gekocht hätte. Dieses starke Stück wählte das Jugendsinfonieorchester Arabesque als anspruchsvolles Projekt zusammen mit dem Berner Ensemble Sinfonietta Mosaïque unter Leitung von Georgios Balatsinos.