An der Allmendstrasse gibt es einen Bonus

Ein völlig neues Lerchenfeld-Quartier? Nein, das ist nicht die Idee der Ortsplanungsrevision (OPR), die zurzeit zur Mitwirkung aufliegt. Also bleibt alles beim Alten? Auch hier lautet die Antwort: Nein. Susanne Szentkuti, Co-Leiterin des Thuner Planungsamts, spricht von einem «klassischen Wohngebiet», das viele Aspekte der OPR exemplarisch vereine. Ein grosser Teil des Lerchenfelds liegt heute in der Wohnzone W2. «Grundsätzlich möchten wir die Strukturen und die Quartieridentität erhalten», sagt Szentkuti. Fügt aber an: «Das Potenzial soll durch Vereinfachungen besser genutzt werden.» Möglich werde dies durch eine Aufzonung auf W3.