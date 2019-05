Altersheim wird für 13 Millionen modernisiert

«Dies ist ein wichtiger Tag, wir machen hier ein Loch, um zu zeigen: Wir legen los», hielt denn auch Geschäftsführer Andreas Schoder fest. Und dann war es so weit: Baukommissionspräsident Arnold Baumann stieg gleich selber in den Führerstand des mittels Elektro- und Dieselmotors angetriebenen Hybridbaggers, um eben das erste Loch auszuheben.

Damit war der Startschuss für ein Projekt gegeben, das voraussichtlich auf maximal 13 Millionen Franken zu stehen kommt. In einer ersten Etappe wird ein Anbau auf der Westseite der bestehenden Gebäude realisiert. Er beinhaltet eine neue Wäscherei und die Garderoben für die Mitarbeitenden im Untergeschoss. Im Erdgeschoss finden der neue Personalaufenthaltsraum, ein Sitzungszimmer und ein Büro Platz. In den Obergeschossen werden je zwei Bewohnerzimmer eingebaut, die im Erdgeschoss im Laufe der Bauzeit wegfallen werden.

Zweite Etappe 2020

Im Frühling 2020 wird dann die zweite Etappe mit dem Umbau des Erdgeschosses in Angriff genommen. Anstelle der bisherigen Heimbewohnerzimmer sind ein neuer Eingangsbereich mit Empfang, ein Salon für Coiffeur und Fusspflege und Räume für Aktivierung im Bauprogramm. Zu einem Restaurant umgebaut wird weiter die bisherige Cafe­teria.

Die dritte und letzte Etappe startet im Herbst 2020. Dabei wird der bestehende Ökonomietrakt komplett abgebrochen und mit einer neuen Kücheninfrastruktur neu erstellt. Weiter entstehen zum Beispiel eigene Garderoben- und WC-Anlagen für das Küchen- und Servicepersonal und eine separate Abwaschküche. In den beiden Obergeschossen sind neue Wohngruppenräume und je vier Bewohnerzimmer vorgesehen. Zudem wird auf dem Dach ein Dachgarten für die neue, geschützte geschlossene Wohngruppe erstellt, die im dritten Obergeschoss geplant ist.

Kein Umzug nötig

«Die Bautätigkeit erfolgt unter Betrieb, das heisst, dass die Heimbewohnenden den Seegarten nicht verlassen müssen», erläuterte Andreas Schoder. Mit dem Umbau werde es keine zusätzlichen Pflegeplätze geben. Läuft alles rund, dürften die Bauarbeiten im Januar 2022 abgeschlossen sein.

Das Alters- und Pflegeheim Seegarten wurde 1984 eröffnet. Es bietet 47 Pflegeplätze an und wurde damals nach dem Hotelprinzip konzipiert. Das heisst, dass alle Mahlzeiten in einem gemeinsamen Speisesaal im Erdgeschoss serviert werden und auf den Etagen ein Minimum an Infrastruktur zur Verfügung steht. «Dies entspricht nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen», so der Geschäftsführer weiter. Finanziert wird der Bau mit 2,5 Millionen Franken aus eigenen Mitteln der Stiftung für Betagte Hilterfingen-Hünibach und mit Fremdkapital.