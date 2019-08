«Als ich das Schweizer Kreuz sah, jubelte ich»

Zusammen mit seinem Partner Raphael Furrer aus Langenthal bekam Langhart die Aufgabe, eine elektropneumatische Anlage zu bauen. «Das Ziel lautete, dass man auf einem Touchpanel eine Bestellung von vier verschiedenen Becherfarben machen konnte», erklärt Langhart auf Anfrage gegenüber dieser Zeitung. «Unsere Anlage sortierte dann mittels Sensoren und einer Kamera die falschen Becher aus. Und die richtigen wurden mit einem Deckel versehen.» Die grösste Schwierigkeit sei die aufwendige und komplexe Software gewesen. Diese wurde von Raphael Furrer entwickelt.

Von Enttäuschung über die verpasste Goldmedaille ist bei Josia Langhart nichts zu spüren, als er via Whatsapp die Fragen dieser Zeitung beantwortet – er befindet sich nach wie vor in Russland. «Wir hatten keine Ahnung, wie die Rangliste aussehen würde», so Langhart. «Bei der Rangverkündigung warteten wir gespannt, bis unser Beruf aufgerufen wurde. Als ich das Schweizer Kreuz auf der Leinwand sah, jubelte ich laut.» Ein unglaubliches Gefühl sei es gewesen. «Von diesem Moment an war es uns egal, welchen Podestplatz wir genau erreicht hatten – Hauptsache Podest.»

Regierungsrätin empfängt Berner

Die Schweizer World-Skills-Delegation flog am Mittwoch von Kasan nach Moskau und wird am Donnerstag zurück nach Zürich reisen. Die Delegation des Kantons Bern besteht aus 10 Berufsleuten, wovon 5 eine Medaille errungen haben. Die Berner werden am 10. September an der GIBB-Berufsschule in Bern von Erziehungsdirektorin Christine Häsler und Christoph Erb, Direktor Berner KMU, empfangen. Dies gab der Regierungsrat am Mittwoch bekannt.

Die Medaillenränge verpasst haben die beiden weiteren Oberländer Teilnehmer: Michael Schranz, Anlagenelektriker aus Adelboden, wurde in Kasan mit einem Diplom ausgezeichnet. Der Polymechaniker Thomas Schranz aus Frutigen tritt die Heimreise mit einem Zertifikat an.