Allmendtunnel während zwei Nächten gesperrt

Nun stehen in der sanierten Tunnelröhre des Allmendtunnels nächste Woche Reinigungsarbeiten an, weshalb zwei Nachtsperrungen für den Verkehr nach Bern notwendig sind, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. Die Sperrungen werden gleichzeitig auch für diverse Unterhaltsarbeiten an der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) des Tunnels genutzt.

Der Allmendtunnel in Fahrtrichtung Bern wird dafür in den zwei Nächten von Montag, 14. Oktober, bis Mittwoch, 16. Oktober, jeweils zwischen 20 und 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr nach Bern wird vom Anschluss Thun-Süd über den Bypass Thun-Nord und den Zubringer Steffisburg zum Anschluss Thun-Nord umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Spiez ist nicht von den Sperrungen betroffen.