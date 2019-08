Aeschlenstrasse bald wieder in Schuss?

Die Aeschlenstrasse ist in die Jahre gekommen. Die schnellste Verbindung von Thun nach Schwanden bedarf einer Sanierung. 800'000 Franken – so viel kostet der Ausbau der Strecke zwischen Längenschachen und Schönoertli, dem letzten ursprünglichen Teilstück der Aeschlenstrasse. Der Gemeinderat von Oberhofen bringt den Kredit am kommenden Montag an der Gemeindeversammlung vor den Souverän.