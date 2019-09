Abschied mit Tränen in den Augen

Fröhliches Lachen und eine gewisse Entspannung war in den Gesichtern der Kadettinnen und Kadetten auszumachen, als sie sich am Dienstag kurz vor Mittag zum Schlussumzug formierten. Nicht viel zu lachen hatte dagegen das Publikum, das reihenweise am Strassenrand in der Innenstadt auf der Umzugsroute stand. Zumindest jene, die in der ersten Reihe standen. Zum Abschluss des Ausschiesset zeigte sich der Fulehung nicht zimperlich: Noch einmal verteilte er mit Söiblaatere und Schit Hiebe und Schläge ohne Rabatt. Damit machte er gewissermassen den Weg frei für die Kadetten auf ihrem letzten Umzug, angeführt von Hauptmann Nico Hunziker und den Fahnenträgern. Viel Applaus erntete Lara Feller, die als Siegerin des Gesslerschiessens (vgl. Text oben) das Bild am Umzug durch die Stadt tragen durfte.