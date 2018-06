Zwieselberg feiert seinen «höchsten» Berner

Die «letzte» Ortschaft im Telefonbuch stellt ein Jahr lang den «höchsten» Berner. Am Donnerstag feierte die Gemeinde Zwieselberg mit der Bevölkerung, und Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur den neuen Grossratspräsidenten Jürg Iseli (SVP).

Iseli wurde Anfang Woche in der Juni-Session des bernischen Grossen Rates zum Parlamentspräsidenten gewählt. In dieser Funktion leitet der Zwieselberger SVP-Grossrat die Sessionen des Berner Kantonsparlaments und vertritt den Grossen Rat inner- und ausserhalb des Kantons. Als «höchster» Berner nimmt er auch zahlreiche Repräsentationspflichten wahr.

Der Zwilling

Mit Iseli wurde zum vierten Mal in der Folge ein Grossratsmitglied aus dem Berner Oberland zum Präsidenten gewählt. Seines Wissens sei es noch nie vorgekommen, dass ein Zwieselberger ein so hohes Amt bekleidet habe, freute sich Gemeindepräsident Ueli Zurbuchen in seiner Festansprache laut Redetext.

Die 328-Seelen-Gemeinde im Thuner Westamt liegt in malerischer Umgebung auf einem Hügelzug vor der Stockhornkette. «Zwisubärg», wie die Einheimischen sagen, ist ländlich geprägt. Landflucht ist indessen kein Thema: die Bevölkerungszahlen von Zwieselberg stiegen in den vergangenen zwei Jahrzehnten um etwa einen Viertel an, wie der Gemeindepräsident ausführte.

Der Ortsname Zwieselberg heisse nichts anderes als «Zwillingsberge» wusste der neue Grossratspräsident zu berichten. Zufall oder nicht: Iseli selber hat einen Zwillingsbruder.

Unaufgeregter Pragmatiker

Der 53-jährige Meisterlandwirt hat eine klassische Politkarriere hingelegt mit «Lehrjahren» im örtlichen Gemeinderat. Seit 2005 ist der SVP-ler Mitglied des bernischen Grossen Rats, wo er sich insbesondere in Finanzfragen einen Namen machte. Von 2012 bis 2017 präsidierte er die einflussreiche grossrätliche Finanzkommission.

Iseli gilt als unaufgeregter, pragmatischer Schaffer mit grosser Dossierkompetenz. Regierungspräsident Christoph Neuhaus (SVP) würdigte Iselis Bodenständigkeit, Genauigkeit und Ausdauer. Der Zwieselberger sei überdies, offen, familiär und unkompliziert.

Auch digitalter Technik gegenüber ist Iseli sehr aufgeschlossen. Er ist einer der wenigen «papierlosen» Grossräte im Kanton Bern. Was er für seine politische Arbeit braucht, hat er auf seinem Tablet stets mit dabei.

Verbindendes statt Trennendes

Zu den Gratulantinnen und Gratulanten gehörte am Donnerstagabend auch die Grossratspräsidentin des Vorjahres, Ursula Zybach (SP). Sie wünschte sich, dass der Kanton Bern von seinem soliden Fundament aus weiterentwickelt wird.

Für die soeben in Angriff genommene neue Legislatur wünschte sich Zybach, dass im Parlament das Verbindende stärker betont wird als die Unterschiede zwischen den politischen Haltungen. Die Suche nach Verbindendem sei besonders wichtig in einer Zeit, in der das Trennende, Abgrenzende und Eigenmächtige immer populärer werde.

Ein Symbol für das Verbindende im Kanton Bern ist für Zybach die Aare, die den Kanton Bern durchfliesst. Passend dazu trug Zybach ein von Schülerinnen des Thuner Berufsbildungszentrums IDM entworfenes Kleid, auf dem der Verlauf der Aare zu sehen war.

Grossratspräsident Iseli ging in seiner Festansprache auf den Umgang mit aktuellen politischen Herausforderungen des Kantons Bern ein. Für die Umsetzung des Kantonswechsels von Moutier zum Beispiel gelte es, «die sich stellenden Fragen offen und transparent zu beantworten und Lösungen in tragfähigen Kompromissen zu finden», sagte Iseli laut Redetext.

Es werde auch in Zukunft genügend Gelegenheiten für politische Auseinandersetzungen geben. «Dabei sollte aber stets die Absicht vorherrschen, den Kanton weiter zu bringen», wünschte sich der Zwieselberger. (flo/sda)