Am 11. März starten in Thun die Bauarbeiten zur Umgestaltung von Berntorplatz und Lauitorstutz. Diese zweite Bauetappe zur neuen Verkehrsführung in der Innenstadt soll kürzer dauern als geplant: knapp vier statt fünfeinhalb Monate.

Möglich machen diese Bauzeitverkürzung längere Arbeitszeiten der beteiligten Bauunternehmen, wie die Stadt Thun und der Kanton Bern am Donnerstag mitteilten. Die Bauarbeiten sollen bis am 5. Juli abgeschlossen sein.

Den Unternehmen wird gestattet, am Berntorplatz werktags von 6.00 bis 23.00 Uhr zu arbeiten. Bei Bedarf steht auch der Samstagmorgen bis 12.00 Uhr zur Verfügung. Vereinzelt könne es auch zu Nachtarbeit kommen. Am Lauitorstutz wird die Baustelle hingegen zu den üblichen Zeiten (7.00-18.00 Uhr) in Betrieb sein.