Nach Prüfen der 13 Bewerbungsschreiben, hat die Findungskommission Simon Bärtschi am 25. Januar zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und ihn für geeignet befunden. Am 12. Februar wurde er vom Kirchgemeinderat einstimmig gewählt. Gründe dafür waren neben seinen Stu-dien in Pädagogik, Psychologie und Psychopathologie, die Arbeit als Assistent am Institut für Erziehungswissenschaft an der Uni Bern, wo er sein Doktorat erworben hat.