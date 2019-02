Eine Katze, die auf einem Pflock sitzend in die gegenüberliegenden Berge schaut oder ein Holzobjekt, das sich wie eine Schlange nach oben streckt: In derGalerie Rosengarten im Krebser-Haus im Bälliz in Thun zeigen Eva Rychener-von Arx und Bruno Remund ihre einzigartigen Werke von Malerei und Objekt.