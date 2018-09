Zurück zum Natursprung

Genau 278 Stiere waren in den letzten zwei Tagen am Schweizerischen Zuchtstiermarkt auf dem Expo-Gelände in Thun zu sehen. Rund 15 Tiere mehr als im Vorjahr. «Der Stellenwert des Munimärit ist ungebrochen», sagte gestern vor Ort Christian Berger, Geschäftsführer des Verbands für Simmentaler Alpviehzucht und Alpwirtschaft, gegenüber dieser Zeitung.

Und er begründete auch gleich, weshalb: «Konsumenten schätzen je länger, je mehr traditionelle Produkte.» Der Geschäftsführer sprach damit den Natursprung an. Das heisst ein artgerechtes Paarungsverhalten von Kuh und Stier. Einst hatte die künstliche Besamung den Natursprung fast ganz verdrängt. «Dies hat sich in den letzten Jahren geändert», betont Christian Berger.

Vermehrt würden Landwirte wieder einen Stier in ihrer Herde halten, um eben mehr und mehr der traditionellen Tierhaltung Rechnung zu tragen. Berger sprach gestern denn auch von einem regen Handel und «erfreulichen Preisen». So wechselten die Stiere der Rassen Swiss Fleckvieh, Red Holstein und Holstein je nach Alter für rund 3000 bis 4000 Franken den Besitzer.

Trockener Sommer senkt Nachfrage

Eine eher verhaltene Stimmung stellte indes Landwirt Christian Kropf aus dem Eriz fest. Sein ­Muni Hary blickte mit grossen runden Augen in die Runde. Für etwa 3000 Franken würde er ihn weitergeben. «Doch die Nach­frage ist eher gering», meinte der Landwirt, der auch von anderen Berufskollegen gehört hat, dass derzeit weniger Stiere gekauft würden, weil wegen des trockenen Sommers da und dort weniger Winterfutter zur Verfügung stünde.

Die schönsten Stiere wurden am zweitägigen Anlass gleich zum Mister gekürt. Die Rangliste ist unter www.vsa-bo.ch einzu­sehen. (Berner Zeitung)