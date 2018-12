Zum Wohle der Schlossmauer

«Mit den Pflegemassnahmen wird eine mögliche Beschädigung verhindert, um so den Erhalt der Schlossmauer sicherzustellen», wie es in der Medienmitteilung von gestern heisst. Dies entspreche auch einer Auflage der Denkmalpflege. Zudem wird durch das Zurückschneiden der Pflanzen die Aussicht vom Schloss verbessert. Die Arbeiten starten am Donnerstag und dauern bei optimaler Witterung bis zum 18. Dezember. Der grosse Teil des Schnittgutes wird mit einem Lastwagenkran abtransportiert. Fachgerecht angelegte Asthaufen bilden Rückzugsmöglichkeiten für Kleintiere. (pd)