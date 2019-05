Zum Jubiläum wiederholt sich die Geschichte

Trotz kühler Temperaturen zeigten sich die Fahrer am Freitagabend in bester Laune zum Auftakt der Geburtstagsausgabe des Swatch Rocket Air in der Eishalle Grabengut: In der Teambattle zeigten die Teilnehmer aus den USA und Kanada, die sich im Team North America zusammengeschlossen hatten, die spektakulärsten Läufe und fuhren sich so in die Herzen des Publikums.