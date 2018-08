Zum Jubiläum ein zusätzlicher Tag

Einmal pro Jahr gehört die Innenstadt den schnellen Beinen – am Thuner Stadtlauf. In einer Woche ist es wieder so weit. Diesmal erstreckt sich der Anlass für Läuferinnen und Läufer jeden Alters erstmals über zwei Tage.

Der Beginn einer neuen Ära? «Nein», winkt Susanna Ernst ab. «Das ist eine einmalige Sache wegen un­seres Jubiläums», erklärt die ­Präsidentin des Vereins Thuner Stadtlauf. Der Breitensportevent, der im letzten Vierteljahrhundert kontinuierlich gewachsen ist (vgl. auch Kasten), findet heuer zum 25. Mal statt.

(Noch) nicht auf Rekordkurs

Los gehts am Freitag, 24. August, mit dem Schlossberg-Sprint ab 18.30 Uhr. Die Kategorie, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Rathausplatz aus über 252 Treppenstufen in den Rittersaal des Schlosses Thun rennen, wurde letztes Jahr neu ins Leben gerufen. Erster Sieger war Simon Dubach aus Konol­fingen.

Ob der Sprint künftig fester Bestandteil des Stadtlaufs sein wird, ist laut Susanna Ernst noch offen. «Wir würden ihn gerne im Programm behalten, müssen ihn aber noch etwas stärker bewerben», sagt die Präsidentin. Letztes Jahr stellten sich knapp 50 Frauen und Männer der Herausforderung; für die aktuelle Ausgabe haben sich bisher etwa gleich viele Startende gemeldet.

Mit erstmals über 3000 Läuferinnen und Läufern verzeichnete das OK bei der vergangenen Ausgabe einen neuen Teilnehmer­rekord. Aktuell sieht es noch nicht danach aus, dass der Wert überboten wird. «Erfahrungsgemäss schiesst die Zahl der Anmeldungen in den letzten Tagen vor Anmeldeschluss aber jeweils noch nach oben», sagt Ernst.

Sie vermutet, dass das heisse Wetter der letzten Wochen den einen oder anderen Interessierten bisher am Einschreiben gehindert hat. Online kann man sich bis zum 22. August anmelden; eine Nachmeldung ist ausserdem am Freitag von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 12 bis 15 Uhr im Rathaus möglich (für Schlossberg-Sprint bis Freitag um 17 Uhr).

Baustelle verändert Routen

Was die Laufrouten anbelangt, müssen sich die Startenden – insbesondere jene des kleinen Thuner Stadtlaufs über 6 Kilometer – auf einige Änderungen einstellen. Nötig wurden sie wegen der laufenden Bauarbeiten auf der Burgstrasse. Sie steht heuer als Streckenabschnitt nicht zur Verfügung.

«Grundsätzlich ist es unser Ziel, dass wir bei den Strecken Kontinuität reinbringen. Dieses Jahr war das aber leider nicht möglich», sagt Ernst. Der kleine Stadtlauf führt von der ­Aarefeldstrasse beim Bahnhof neu in den Schadaupark und zurück, bevor es via Kleistinsel über die Aare in die Innenstadt, auf den Schlossberg und schliesslich im Ziel auf dem Rathausplatz endet.

Sowohl beim kleinen als auch beim eigentlichen Thuner Stadtlauf über 10 Kilometer werden die Teilnehmenden über die Obere Schleuse und den Göttibachsteg geleitet. «Auf diesem Abschnitt könnte es eng werden», blickt die Präsidentin voraus. Für nächstes Jahr ist geplant, die Routen vorerst beizubehalten – nicht zuletzt für den Fall, dass die Bauarbeiten an der Burgstrasse doch nicht wie vorgesehen nach den Sommerferien zu Ende sind.

Im Übrigen setzt das OK beim Jubiläum aber auf viel Bewährtes: Start und Ziel befinden sich wie gewohnt auf der Aarefeldstrasse respektive auf dem Rathausplatz. Die Festwirtschaft wird wiederum hinter dem Rathaus betrieben. Die Startzeiten am Samstag sowie die Startgelder bleiben ebenfalls unverändert. Kinder und Jugendliche starten erneut gratis.

Alle Informationenzu Startzeiten, Rahmenprogramm und Anmeldung unter www.thunerstadtlauf.ch. (Thuner Tagblatt)