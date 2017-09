Zeit, sich aufs Glatteis zu wagen

«Es ist wieder so weit, sich aufs Glatteis zu wagen. Die Kunsteisbahn Grabengut ist bereit für die neue Saison», schreibt die Stadt Thun in ihrer Medienmitteilung. Das Eismeisterteam hat die gedeckte Kunsteisfläche erstellt und öffnet sie für die Bevölkerung ab Montag, 25. September, um 10 Uhr.

Danach ist das Halleneisfeld nur jeweils am Samstag geschlossen, weil dann der Eishockeynachwuchs trainiert. Die Saison dauert in der Eishalle bis zum 25. März. Auf dem Ausseneisfeld beginnt die Saison später und endet früher. Das Eisfeld ist vom 7. Oktober bis zum 18. März offen und steht der Bevölkerung an ­sieben Tagen pro Woche zur Verfügung.

Bewährte Saison-Events

Am Sonntag, 29. Oktober, lädt das Amt für Bildung und Sport der Stadt Thun erneut zum Aktionstag «Gratis aufs Glatteis» ein. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Am 6. Dezember von 16 bis 18 Uhr wird der Samichlous «On Ice» die Augen der kleinen Eisläuferinnen und Eisläufer zum Leuchten bringen. Nach Weihnachten findet wiederum die Eisparty statt.

Am 30. Dezember von 17 bis 22 Uhr können die Besucherinnen und Besucher gratis das Eislaufen mit Lichteffekten, Musik und einem reichhaltigen Restaurationsangebot erleben. «Wir freuen uns, dass wir der Bevölkerung neben dem regulären Eisbetrieb diese beliebten Events erneut anbieten können», sagt Gemeinderat Roman Gimmel, Vorsteher der Direktion Bildung Sport ­Kultur.

Neu bieten die Eissportbetriebe in der Saison 2017/2018 das ­Erlebnis «Schlittschuhlaufen im Mondschein» auf dem Aussen­eisfeld im Grabengut. Am 3. November und 1. Dezember sowie am 2. Februar von 19.30 bis 21.45 Uhr gibt es neben der besonderen Lichtstimmung verschiedene Restaurationsangebote.

Zum Saisonstart 2017/2018 hat das Amt für Stadtliegenschaften die Kunsteisbahn und die Curlinghalle aufgewertet. So bieten in der Kunsteisbahn neue, grössere Garderobencontainer den Vereinen mehr Komfort. Die Garderobenräume unter der Holztribüne sind ebenfalls aufgewertet. In der Curlinghalle wurde die Entfeuchtungsanlage modernisiert sowie Eingangspartie und Garderobenteile aufgefrischt.

Verbessert hat sich auch die ­Sicherheit während der Eisreinigung in der Kunsteisbahn. Der Eismeister kann die Abdeckung der Schneelöcher neu automatisch, direkt ab Eisreinigungsmaschine, öffnen. Die Vertiefungen sind ausserdem seitlich gesichert.

Mehr Miet-Schlittschuhe

In den letzten Saisons konnte die Kunsteisbahn jeweils rund 300 Paar Schlittschuhe zur Vermietung anbieten. An guten Tagen waren diese schnell vergriffen. Aufgrund der Nachfrage bieten die Eissportbetriebe ab dieser Saison 60 zusätzliche Paare an.

Eintrittskarten und Saisonabonnemente für die Kunsteisbahn Grabengut können neu über den Webshop https://sportweb­shop.thun.ch online bestellt und verlängert werden. (pd)