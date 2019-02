150 Fans zurück nach Bern

Zum Stadion gelangte nur ein Teil der rund 500 angereisten Fans. Etwa 150 YB-Anhänger fuhren vor dem Anpfiff mit dem Zug nach Bern zurück. «Darunter befanden sich sehr wahrscheinlich auch Fans mit Stadionverbot», sagt Siegenthaler. «Die restlichen Fans sind pünktlich im Stadion angekommen.»

Die Behörden der Stadt Thun haben die neue Route in einem längeren Prozess ausgearbeitet. Dabei hörten sie auch mehrere Schweizer Fussballclubs an. «Wir haben die Route im Vorfeld bereits mit YB besprochen. Dass eine neue Route notwendig war, haben alle Beteiligten eingesehen», sagt Peter Siegenthaler.

Er zieht eine ernüchternde Bilanz des Spieltages: «Als Behörde kann man es so oder so nicht richtig machen, denn alles, was wir vorschreiben, wird von Fans grundsätzlich nicht akzeptiert», sagt er. «Es gibt eigentlich immer Probleme, wenn etwas Gewohntes verändert wird.» Deshalb habe man sich auch für einen sehr grossen Polizeieinsatz entschieden.

«Der Einsatz war natürlich sehr auffällig, was er auch sein sollte», erklärt Siegenthaler. «Auch der Mitteleinsatz war sicher adäquat. Wenn die Fans den Anordnungen der Polizei nicht Folge leisten, müssen sie damit rechnen, dass es Konsequenzen gibt.»

Wie die Kantonspolizei am Sonntagabend mitteilt, ist es während des Spiels in und um das Stadion zu keinen grösseren Zwischenfällen gekommen. Auch die Abreise der YB-Anhänger sei geordnet und friedlich verlaufen. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt.

Der alte (kurz) und der neue Fanwalk (lang) im Vergleich. Grafik: Marco Zysset