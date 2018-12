«Attacken mit Flammenwerfer, Petarden und Pfefferspray – so terrorisiert X seine Nachbarn»: Diesen Titel setzte der «Blick» am Samstag über eine Story zu einem Nachbarschaftsstreit in Thun. Auslöser für den Zwist sei ein gemeinsamer Weg: Y muss diesen benutzen, um in einen gemieteten Garten zu gelangen – dies passe X aber nicht. Er macht «Sondernutzungsrechte» geltend. Sobald Y in den Garten gelangen wolle, wird er laut «Blick» von X mit Petarden beworfen oder mit Pfefferspray besprüht. Einmal habe X sogar einen selbst gebastelten Flammenwerfer gezückt, ihm das Gesicht zerkratzt – und Morddrohungen ausgestossen.