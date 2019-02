Weber: Ich habe Azir im Februar 2018 getroffen, und wir verstehen uns einfach. Natürlich haben wir uns durch die Religion kennen gelernt, aber daraus ist eine Freundschaft entstanden. Wir haben festgestellt: Gemeinsam können wir mehr tun, als hier bisher getan wird.

Azir Aziri, kaum waren Sie hier angekommen, kam ein Christ auf Sie zu und wollte mit Ihnen zusammenarbeiten. Waren Sie überrascht?

Aziri: Ja, es war eine Überraschung. Vorher hatte ich keine solche Erfahrung gemacht. Als Imam und Lehrer in Mazedonien hatte ich natürlich immer mit Christen zu tun, der grösste Teil der Bevölkerung ist orthodox. Aber eine Zusammenarbeit gab es nicht, das ist eine neue Erfahrung.

Wie ist Ihre Zusammenarbeit schliesslich zustande gekommen?

Weber: Zuerst haben wir bei beiden Glaubensgemeinschaften abgetastet, was möglich ist. Es gibt immer Fragen, auch Vorurteile. Gestartet sind wir dann im November des letzten Jahres mit einem interreligiösen Friedensgebet in der Schadaugärtnerei. Azir ist ein sehr korrekter und präziser Mann, und ich bin ein Chaot. Die Organisation hat also wunderbar funktioniert. (lacht) Als es dann so weit war, waren wir beide nervös und fragten uns: ‹Wird das gut gehen?› Es waren 150 Muslime und 40 Christen dabei. Wir haben füreinander gebetet – und nicht miteinander, da wir unsere Religionen gegenseitig respektieren und keine Verschmelzung wollen. Das ist nicht unser Ziel. Wir möchten vielmehr eine Freundschaft zwischen den zwei Welten. Ich war überrascht: Kein einziger Christ hat gefragt: ‹Warum tragen diese Frauen Kopftuch?› Sie haben es einfach akzeptiert.

Welche Rückmeldungen gab es zum gemeinsamen Friedensgebet?

Aziri: Imame aus der ganzen Schweiz haben mich kontaktiert und gefragt: ‹Du bist neu in der Schweiz und hast bereits so ein Projekt auf die Beine gestellt – wie hast du das gemacht?› Ich habe ihnen erklärt, dass sie ihren eigenen Hans finden müssen, der offen für einen Austausch ist und so etwas mit ihnen organisiert. (lacht) Ein ähnliches Projekt war vorher niemandem gelungen.

«Wir wollen Akzeptanz lehren. Dazu braucht es den Dialog auf Augenhöhe und einen Umgang, der nicht auf Vorurteilen basiert.»

Sie haben also schweizweit eine Vorbildrolle, was die interreligiöse Zusammenarbeit betrifft?

Weber: Wir haben schon ein Zeichen gesetzt. Nun organisieren wir zusammen mit der Uni Freiburg Projekte zum interreligiösen Austausch und sind als Berater tätig. Wir wollen Akzeptanz lehren. Dazu braucht es den Dialog auf Augenhöhe und einen Umgang, der nicht auf Vorurteilen basiert. Ich gehe oft in die Moschee zum Gebet – als Christ. Die Muslime, die hier leben, sind etablierte Schweizer, leben oft schon in dritter Generation hier. Von ihnen geht sicher keine Gefahr aus – und das müssen wir viel mehr unterstreichen.