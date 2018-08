«Wir könnten visionärer sein»

Beginnen wir mit einer Behauptung: Das Rampenlicht, das Sie als Politiker und Präsident der SVP/FDP-Fraktion hatten, wird Ihnen fehlen!

Lukas Lanzrein: (schmunzelt) Nein, das glaube ich definitiv nicht. Am meisten Freude hat mir das Zusammenarbeiten mit den anderen Stadtratsmitgliedern gemacht – und das war meistens angenehmer, wenn es kein Rampenlicht hatte.

Sie sprechen die Arbeit hinter den Kulissen an...

Ja. Ich hatte das Gefühl, dass man im persönlichen Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen in der Sache mehr erreichen konnte als im öffentlichen Schlagabtausch. So habe ich auch meine Rolle als Fraktionschef verstanden: Ich habe versucht, Vorschläge und Ideen aus unserer Fraktion im Parlament mehrheitsfähig zu machen oder einen Konsens zu finden. Und das ging oft nicht im Ratssaal. Die öffentliche Beobachtung der Politik gehört dazu, es braucht Transparenz. Aber das Rampenlicht in der Thuner Politik ist zum Glück zu wenig gross, als dass man sich rein deswegen einsetzen würde.

Sie haben es angesprochen: Sie suchten immer wieder über die Parteigrenzen hinaus Koalitionen – etwa mit der Grünen Andrea de Meuron oder mit Peter Aegerter von der BDP. War das nicht auch schlicht Opportunismus?

Es gibt zwei Aspekte. Mich haben abweichende Meinungen immer interessiert – ich fand es langweilig, wenn sich alle einig waren. Bei Andrea de Meuron und Peter ­Aegerter hat es sich aufgedrängt, weil beide offen und ohne Scheuklappen politisieren. Dasselbe nehme ich für mich in Anspruch.

«Politik ist unplanbar, da ist man gut beraten, wenn man das einfach aus Freude macht.»

Und der zweite Aspekt?

Das ist die Notwendigkeit. Es hat keine Fraktion eine Mehrheit – das wäre auch nicht gut. So war es mein Job, zu versuchen, Mehr­heiten zu schaffen. Das bedingt, dass man Kompromisse findet. Manchmal gelang es, manchmal nicht. Das hat nicht viel mit Opportunismus zu tun. Es geht wirklich darum, gute Lösungen zu finden, die mehrheitsfähig sind. Niemand verliert gerne im Stadtrat.

Wo haben Sie gewonnen?

Eines der positiven Beispiele war das Mobilitätsreglement, das die Verkehrspolitik der Stadt vorgeben soll. Wir haben ausgehend von einer relativ radikal formulierten Initiative von Rot-Grün eine gute Grundlage gelegt und ein Reglement gefunden, das mehrheitsfähig war und auch von den Wirtschaftsverbänden akzeptiert wurde. Das war ein schmaler Grat.

Wo sind Sie gescheitert?

Ein Beispiel ist der Uferweg Schadau–Lachen. Dort hätte man mehr herausholen können. Was wir jetzt haben, ist eine Notlösung. In Thun haben wir einen starken Pragmatismus. Das ist an sich ­etwas Positives – aber manchmal könnten wir visionärer sein.

Etwa mit der Idee eines Baldachins über dem Bälliz, welche die SVP/FDP-Fraktion aufgenommen hat? Das wurde von vielen als Spinnerei abgetan...

Irgendwann muss der Ball ins Rollen geraten. Sonst passiert nichts.

Sie politisierten stets lustvoll, äusserten sich pointiert. Was bedeutet Ihnen die Stadtpolitik?

Die Kommunalpolitik ist in dem Sinne einzigartig, als die Entscheide, die dort getroffen werden, die Leute eins zu eins in ihrem Lebensumfeld betreffen. Es sind sehr greifbare Entscheide. Das Feedback kam denn auch immer sehr rasch – per E-Mail, per Brief, per Telefon. Ich habe das sehr ­geschätzt. Zudem habe ich das ­Gefühl, dass man auf der lokalen Ebene sachorientierter und lösungsbereiter ist. Die zum Teil extreme Polarisierung auf kantonaler oder nationaler Ebene habe ich hier in Thun nicht erlebt.

Sie sprachen die überregionale Politik an. Ein Stück weit gehen Sie einen klassischen Politikerweg: Studium, parallel dazu ­Lokalpolitik, später kantonale und nationale Politik. Ist das der Weg, den Sie – trotz Unterbruch – gehen wollen?

Politik war immer meine grosse Leidenschaft, ein Hobby – nie im Sinne einer linearen Karriereplanung. Politik ist unplanbar, da ist man gut beraten, wenn man das einfach aus Freude macht. Und: Radikale Äusserungen oder Aktionen, nur um in die Medien zu kommen, wären mir zuwider. Ich habe nicht das Gen, mich bei jeder Gelegenheit in den Vordergrund rücken zu wollen.

«Eine Professur kann ich Ihnen nicht in Aussicht stellen.»

Das sahen vor acht Jahren nicht alle so. Damals wurde Ihnen vorgeworfen, dass Sie das Komitee «Thun rockt» für die eigene Profilierung missbrauchten. Wenn Sie an den 21-jährigen Lukas Lanzrein zurückdenken: Ist die Bezeichnung «übermotivierter Jungspund» zu harsch?

Ja, ich glaube schon. Jeder Mensch macht seine Erfahrungen, und gerade das, was man zwischen 20 und 30 an Lebenserfahrung gewinnt, ist sehr wertvoll. Aber was mich schon damals ausgezeichnet hat, ist die Begeisterung für das, was ich mache. Das hat nichts mit Übermotiviertheit zu tun, sondern mit einer gesunden Portion Motivation.

Sie wurden dann 2010 in den Stadtrat gewählt, waren der jüngste Thuner Parlamentarier und wurden rasch zu einem der Wortführer. Wie kam das an?

Als Junger muss man sich stärker bewähren. Ich glaube aber, dass es für die Demokratie sehr wichtig ist, dass sich alle Altersschichten und Bevölkerungsgruppen einbringen. Die Lösungen, die erarbeitet werden, betreffen Jung und Alt. Ich hatte von Anfang an viele positive Reaktionen – innerhalb der Fraktion, aber auch aus­serhalb. Dass es auch den einen oder anderen gab, der fand, da hat sich der Lukas Lanzrein jetzt vertan – damit muss man leben können. Ich habe das nie persönlich genommen. In der Politik muss man Sache und Person gut von­einander trennen können.

Künftig sind Sie an internationalen Hotspots unterwegs. Werden Sie die Thuner Politik trotzdem weiterverfolgen?

Ja, ich werde vom Ausland aus aktiv und mit Interesse verfolgen, was geschieht. Es ist gut, zu wissen, wo die Wurzeln sind.

Und in zwei Jahren kehren Sie in die Politik zurück?

Das ist völlig offen. Selbstverständlich bleibe ich meiner Heimatstadt Thun verbunden – aber ich möchte nicht jetzt schon festlegen, was ich wo tun werde.

Die Weiterbildung machen Sie unter anderem im Bereich internationale Beziehungen. Anschauungsunterricht, wie man es nicht machen sollte, liefert US-Präsident Donald Trump. Welchen Rat würden Sie ihm geben?

(lacht) Keinen. Es ist nicht meine Aufgabe, einem Präsidenten der USA Ratschläge zu erteilen. Internationale Politik ist deswegen so komplex, weil es sehr unterschiedliche Sichtweisen, Kulturen und Interessen gibt. Mich interessiert es, die Erfahrungen auf lokaler Ebene auf die internationale Ebene zu übertragen. Aber es ist nicht an mir, international Ratschläge zu erteilen.

Apropos internationale Beziehungen: Sind Sie ein künftiger SVP-Spezialist für die Beziehungen zur EU?

Das wäre wohl ein bisschen vermessen. Aber wenn man politisieren will, ist es wichtig, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Wenn man sieht, wie es andere Länder machen, kann man auch besser beurteilen, was bei uns effektiv gut ist und wo wir etwas vom Ausland lernen könnten. Ich freue mich jetzt einfach auf die Horizonterweiterung.

Was wird denn aus Ihrem ­ursprünglichen Berufswunsch Geschichtsprofessor?

Ha, das haben Sie irgendwo ausgegraben! (lacht)

Genau – in einer Interviewserie zu den Grossratswahlen 2010...

Das hat mich tatsächlich immer sehr interessiert – und tut es nach wie vor. Ich bin in ein anderes akademisches Feld abgerutscht, das aber viele Bezugspunkte zur Geschichte hat. Zukunft braucht Herkunft – wenn man die Gegenwart verstehen will, muss man wissen, wie es zu dieser Gegenwart kam. Eine Professur kann ich Ihnen nicht in Aussicht stellen – aber die Leidenschaft für diesen Bereich ist nach wie vor vorhanden. (Thuner Tagblatt)