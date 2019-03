«Wir ignorieren die Petition gegen die Mobilfunkanlage nicht»

Wie Marti ausführte, wolle die Gemeinde mit den neuen Vorschriften ausschliessen, dass auf Schulgebäuden in der Zone für öffentliche Nutzungen (ZöN) und in den am dichtesten besiedelten Wohngebieten Mobilfunkantennen erstellt werden könnten. «Das Bundesrecht erlaubt jedoch sehr viel, auch in Wohngebieten», sagte Jürg Marti, was unbefriedigend sei für die Gemeinde. Diese wartet auf den Entscheid zur Planungszone des Amtes für Gemeinden und Raumordnung (AGR).

Nach dem Wegfall zweier Antennen im Zuge des Abbruchs auf dem Gschwend-Areal seien die Mobilfunkanbieter derzeit «ziemlich nervös», betonte Marti. Sie würden daher ihre Rechte bei der laufenden Ortsplanungsrevision bestimmt wahrnehmen, sagte der Gemeindepräsident, der in jüngster Zeit «viel Nachhilfeunterricht» bekam zum Thema.

Spielplatz im Mai im GGR

Jürg Marti äusserte sich weiter noch zum grossen Wohnbauprojekt an der Scheidgasse im Kirchbühl. Die Profile für die dort geplanten 90 Wohnungen und Gewerbeflächen seien gestellt, das Baugesuch werde derzeit noch von der Gemeinde geprüft.

Gemeinderat Hans Berger informierte die versammelten Quartierbewohner, dass der Grosse Gemeinderat an seiner nächsten Sitzung am 3. Mai über einen Kredit von 200000 Franken befinden werde für den neuen Spielplatz im Flühli. Wenn danach alles gut laufe, könne dieser im Frühjahr 2020 eingeweiht werden, erklärte Berger.

Die Leistversammlung wählte Elisabeth Drollinger zur neuen Kassierin und Nachfolgerin von Denise Frei. Diese wurde nach 22 Jahren im Vorstand von Bruno Grossniklaus verabschiedet. Als Vorstandsmitglied leitete er die Versammlung des Leists, dessen Präsidium unbesetzt ist.