Über «Loch» an die Heimegg

Die Tour beginnt mit einem kleinen Umweg ins «Loch». Der Standort mit dem etwas abschreckenden Namen liegt unterhalb des Bahnhofs Lauterbrunnen am Wanderweg Richtung Zweilütschinen. Beim ehemaligen Kraftwerk der Jungfraubahn zweigt man ostwärts Richtung Wengen ab. Nach einem kurzen, aber heftigen Aufstieg gelangt man zur Heimegg, von wo man einen wunderschönen Ausblick auf das Dorf, zum Staubbachfall hinüber und in den Talhintergrund mit der Gipfelkette von Mittaghorn, Grosshorn und Breithorn geniesst.

Höhenrekord an Mürrenfluh

Im Winter fliesst der Staubbach zwar nur als dünnes Rinnsal, doch dank einer Fallhöhe von nahezu 300 Metern wird selbst dieses geringe Quantum zu einer beachtlichen Wasserfahne zerstäubt. Im «Tal der Wasserfälle» – wie das Lauterbrunnental auch genannt wird – ist er dabei wohl der prachtvollste, aber noch nicht einmal der höchste Wasserfall. Dieses Attribut gebührt dem weiter taleinwärts in die Tiefe stürzenden Mürrenbachfall, der mit einer Fallhöhe von über 400 Metern sogar der höchste Wasserfall der Schweiz ist. Im Winter ist der Wasserfall allerdings in der Regel kaum auszumachen.

Über die Wytimatte geht es ins Äschmad, wo man am Helikopter-Flugplatz vorüber wieder an die Lütschine gelangt. Ein kurzes Stück führt der Weg direkt dem Wasser entlang, um danach auf der Westseite zu einem Strässchen hochzuführen. Auf diesem gelangt man am Weiler Sandbach vorüber zur Brücke in der Stägmatte, bleibt aber auf der Westseite des Flusses und marschiert in den Stechelberger Dorfteil Matte, wo die gepfadete Route auf die andere Flussseite wechselt.

Anreise: Mit der Bahn nach LauterbrunnenRückreise:Ab Stechelberg mit dem Postauto nach LauterbrunnenRoute: Lauterbrunnen – Heimegg – Stägmatte – StechelbergWanderzeit:3 h 10 minStreckenlänge: 9,5 kmHöhendifferenz: 280 m Aufstieg, 170 m AbstiegSchwierigkeit: leichtIdeale Saison: Ganzjährig begehbar