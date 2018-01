Windmessstationen im Westen, Normalität im Osten

Föhnlage kommt

Bereits am Freitag hatte sich das Wetter nach dem Sturm Burglind und dem Starkregen beruhigt. Auf Samstag hin stellt sich eine Föhnlage ein, wie Eugen Müller von Meteo Schweiz erklärt. «Das Berner Oberland profitiert von sonnigen Abschnitten.»



Auch am Sonntag sei der Föhn noch da, einige hohe Wolkenfelder kommen aber dazu. Auf dem Jungfraujoch und im Grimsel­gebiet kann es in hohen Lagen schneien, ansonsten bleibt es am Wochenende trocken. Und warm, vor allem am Weltcup in Adelboden: «Die Temperaturen sind mit sieben Grad relativ mild», so Müller. ngg