Wieder fliegt die Frau raus

Keine einzige Frau wird am 1. Januar 2018 ein politisches Amt in Oberdiessbach antreten können. Weder in der Kommission für Tiefbau und Betriebe noch in der Baukommission sitzt eine Frau – und im Gemeinderat schickten die Wählerinnen und Wähler mit Antonietta Arnet von der SP die letzte amtierende Gemeinde­rätin in die Wüste. Nicht nur die Abgewählte selber zeigte sich am Sonntag sprachlos ob der Abwahl: Keiner der Kandidaten, die bei der Verkündung der Resultate zugegen waren, konnte sich einen Reim auf die neuerliche Abwahl einer Gemeinderätin machen.

War es vor vier Jahren André Furrer von der SVP, der mit Parteikollegin Susanne Nafzger ebenfalls die damals einzige Frau aus dem Rat verdrängte, ist es dieses Jahr Hans Peter Hodel, der für die SVP einen zusätzlichen Sitz erobert. Damit sind nicht nur Antonietta Arnet und die Frauen Verliererinnen der Wahlen, sondern auch die SP als Partei: Sie verliert einen ihrer beiden Sitze an die SVP, die mit drei Vertretern neu stärkste Partei im Gemeinderat ist. Zusammen mit Roger Wisler (FDP) und Stephan Hänsenberger (FDP), der anstelle des nicht mehr angetretenen Gemeindepräsidenten Hans-Rudolf Vogt (FDP) gewählt wurde, dürfte die SVP das Dorf künftig stramm bürgerlich regieren. Neben SP-Mann Christoph Joss sitzt nämlich nur noch EVP-Vertreter Hanspeter Schmutz im Rat.

Zweiter Wahlgang nötig

Dass auch das Gemeindepräsidium in bürgerlicher Hand bleibt, ist jetzt schon klar: Mit nur 207 Stimmen scheidet Hanspeter Schmutz aus dem Rennen. ­Stephan Hänsenberger (473) und Niklaus Hadorn (463) treten am 26. November zum Showdown um das Amt des Gemeindeprä­sidenten an. «Ich habe mit einem Topresultat gerechnet», sagte Hänsenberger am Sonntag, «weil die FDP gute Arbeit geleistet hat.» Niklaus Hadorn betonte, die SVP sei sich bewusst gewesen, dass der Kampf gegen die im Dorf tief verwurzelte FDP kein einfacher werde. «Jetzt wird sich zeigen, für wen sich die zweihundert Personen entscheiden, die heute ihre Stimme Hanspeter Schmutz gegeben haben», sagte er.

SVP siegt bei Kommissionen

Die Zeiten, in denen Oberdiessbach fest in der Hand der FDP war, dürften mit dem gestrigen Wahltag endgültig Geschichte sein. Während sich die Baukommission wie bisher aus je zwei Ver­tretern von FDP und SVP sowie je einem Mann aus SP und EVP zusammensetzt, hat es die FDP nicht geschafft, ihre Rücktritte aus der Kommission für Tiefbau und Betriebe zu kompensieren. Künftig sitzen in dieser Kom­mission nur noch je ein Mann aus SP, EVP und FDP, während die SVP gleich drei Vertreter stellt.

Damit bewegt sich die FDP bei den Parteistimmen nur noch in der Baukommission auf Augenhöhe mit der SVP, in den anderen beiden Gremien, die am Sonntag neu besetzt wurden, hat die rechtsbürgerliche Partei die Liberalen deutlich überflügelt – während für EVP und SP nur noch Brosamen übrig blieben. Insgesamt beteiligten sich 47,7 Prozent der insgesamt 2547 Stimmberechtigten an den Oberdiessbacher Gemeindewahlen. Damit ist die Stimm­beteiligung trotz gewichtiger nationaler Vorlagen tiefer ausge­fallen als vor vier Jahren. Damals nahmen 48,5 Prozent der Stimmberechtigten teil.

Die Ergebnisse im Detail:

Gemeindepräsidium: nicht gewählt: Stephan Hänsenberger, FDP (473 Stimmen), Niklaus Hadorn, SVP (463), Hanspeter Schmutz, EVP (207). Stephan Hänsenberger und Niklaus Hadorn treten am 26. November zum zweiten Wahlgang an.

Gemeinderat:gewählt: Niklaus Hadorn, SVP (bisher, 868 Stimmen), André Furrer, SVP (bisher, 788), Roger Wisler, FDP (bisher, 728), Stephan Hänsenberger (neu, 670), Christoph Joss, SP (bisher, 629), Hans Peter Hodel, SVP (neu, 428) Hanspeter Schmutz, EVP (bisher, 395). Nicht gewählt: Antonietta Arnet, SP, (bisher, 481), Silvia Hugi, SP (neu, 347), Reto Schneider (neu, 163), Silvia von Wartburg, FDP, (neu, 312), Cyrille Gilgen, FDP (neu, 260),Rolf Moser, FDP (neu, 245), Jasmine Hari, EVP, (neu, 298), Rudolf Akert, EVP, (neu, 175), Pia Resch, EVP (neu, 152), Christian Ott, EVP (neu, 132), Daniela Ramseyer, SVP (neu, 347), Jakob Schüpbach, SVP (neu, 287).

Baukommission: Gewählt: Markus Hirschi, FDP (bisher, 737), Hanspeter Baumann, SVP (bisher, 735 ), René Kohler, FDP (neu, 695), Gerhard Trachsel, SVP (bisher, 642), Rolf Fässler, SP (bisher, 471), Werner Dummermuth, EVP (bisher, 418). Nicht gewählt: Beat Christ, SP (neu, 437), Reto Schneider, SP (neu, 341), Hansjörg Moser, FDP (neu, 641), Martin Häfliger, EVP (neu, 325), Jürg Hostettler, EVP (neu, 178), Christian Zybach, EVP (neu, 158), Marcel Moser, SVP (neu, 367), Patrick Willener (neu, 356).

Kommission für Tiefbau und Betriebe: Gewählt: Johann Lehmann, SVP (bisher, 939), Theodor Nyffeler, SVP (neu, 879), Martin Zimmermann, FDP (bisher, 610), Hans-Martin Wüthrich, EVP (bisher, 484), Hans Ulrich Hugi, SP (neu, 455), Marc Jutzi, SVP (neu, 399). Nicht gewählt: Rolf Moser, FDP (neu, 290), Bernhard Neuenschwander, FDP (neu, 264), Stephan Tschaggelar, FDP (neu, 253), Yves Thomann, FDP (neu, 217), Jürg Zurbrügg, EVP (neu, 321), Bruno Germann, EVP (neu, 203), Lorenz Zumbrunn, EVP (neu, 199), Simon Hadorn, SVP (neu, 359) (Berner Zeitung)