Wieder fliegen die Tannenbäume

Am 6. Januar von 10.30 bis 16 Uhr führen der Gemeindepersonalverband von Steffisburg, die Feuerwehr Steffisburg Regio sowie Blumen Gerber & Co. Steffisburg bereits das achte Tannenbaumwerfen durch. «Mit diesem Event will der Verband zur Belebung des Dorfplatzes beitragen», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. «Zudem besteht die Möglichkeit, die alten Weihnachtsbäume mitzubringen und vor Ort zu entsorgen.»

Dies habe auch feuerpolizeiliche Hintergründe, schreiben die Veranstalter. Feuerwehrkommandant Guido Sohm sagt: «Brennende Kerzen auf Weihnachtsbäumen und Adventskränzen stellen in der Weihnachtszeit ein erhöhtes Feuerrisiko dar und verursachen alle Jahre Schäden in Millionenhöhe.» So nutzt die Feuerwehr die Gelegenheit denn auch für Feuerlöschdemonstrationen.

Damit wolle man «der Bevölkerung vor Augen führen, wie rasch und wirkungsvoll Brände mit Kleinlöschgeräten bekämpft werden können».

Alle können mitmachen

Beim Tannenbaumwerfen können alle mitmachen, die Teilnahme ist gratis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in drei Kategorien eingeteilt: Kinder bis 10 Jahre werfen einen ­Minitannenbaum, Jugendliche bis 16 Jahre werfen einen kleinen Tannenbaum, Erwachsene einen mittelgrossen Tannenbaum. Die jeweiligen Kategorien werden zusätzlich nach Geschlechtern getrennt. Die ersten fünf Gewinner der jeweiligen Kategorie erhalten einen Preis. Ein kleiner Imbiss sowie verschiedene Getränke stehen ebenfalls im ­Angebot. (pd)