Wie kreative Frauen die Kleinkunst kräftig aufmischen

«Entschuldigung, fährt hier die Linie 1?», fragt eine bebrillte Dame am Thuner Bahnhof etwas aufgekratzt. Der weisse Stock, den sie in der Hand hält, deutet auf ihre schlechte Sehkraft hin. Sie sei für eine Pianistin eingesprungen, um den Sänger Lukas Eichenberg zu begleiten, der an der Chansonade in den Katakomben der Künstlerbörse auftritt.