Wie gelingt die Umsetzung des Stadtentwicklungskonzepts?

Im Sommer hat die Stadt Thun den Entwurf des Stadtentwicklungskonzepts 2035 (Stek 2035) zur öffentlichen Mitwirkung vorgelegt. Während das Entwicklungskonzept überarbeitet wird, arbeitet das Planungsamt gleichzeitig daran, die strategischen Inhalte in einen neuen Zonenplan und ein neues Baureglement zu giessen. Auf Einladung des Architekturforums Thun gab die Stadtbehörde am Mittwochabend in der Konzepthalle 6 zum vierten Mal einen «Blick in die Werkstatt».