«Ich war ganz einfach zum richtigen Moment am richtigen Ort.» Jürg Meister sitzt am Tisch in der Wohnstube in seinem Einfamilienhaus in Steffisburg. Die Hanglage bietet einen weiten Blick über die Region, die Berge und in den an diesem Tag bewölkten Himmel. Der Experimentalphysiker gibt sich bescheiden und beginnt zu erzählen.