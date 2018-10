Widerstand gegen Antenne

Gegenüber der STI-Bushaltestelle Flühli, auf dem Dach des Mehrfamilienhauses an der Flühlistrasse 44, will die Swisscom eine neue Mobilfunkanlage inklusive neuer 5G-Antennen und Systemtechnik errichten. Bereits am 28. Juni publizierte die Bauverwaltung Steffisburg das entsprechende Baugesuch im «Thuner Amtsanzeiger».

Das Vorhaben stösst im Quartier alles andere als auf Gegenliebe. Anwohnerinnen und Anwohner haben die Interessengemeinschaft (IG) Flühli/Steffisburg Antenne-Nein gegründet und gehen mit Einsprachen und einer Petition gegen die geplante Antenne vor. In der reinen Wohnzone (W2) würde die Anlage «direkt und unmittelbar zahlreiche Balkone, Gärten und Schlafzimmer sowie den Kindergarten und die Kleinkinderspielgruppe bestrahlen», heisst es in einem Schreiben der IG, das dieser Zeitung vorliegt.

Die Kritiker fordern, dass im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision eine Planungszone erlassen wird. Diese soll dazu dienen, zu überprüfen, wo derartige Mobilfunkantennen gebaut werden dürfen. Aktuell ist dies in der baurechtlichen Grundordnung Steffisburgs nicht genauer definiert, einzig im Baugebiet – unabhängig davon, ob dies Wohn- oder Bauzone ist – muss sie liegen, und sie muss sich in das Orts- und Landschaftsbild einordnen (vgl. Kasten).

«Nicht überraschend»

Rund 500 Personen haben die Petition zuhanden der Gemeinde Steffisburg unterschrieben. Zudem sind 72 Einzeleinsprachen und zwei Sammeleinsprachen mit je rund 65 Einsprechern eingegangen. Christian Gerber (EDU), Gemeinderat und Vorsteher des Departements Hochbau/Planung, zeigt Verständnis für das Unbehagen der Bürgerinnen und Bürger: «Die Opposition kommt nicht überraschend.»

Doch die Gemeinde sei verpflichtet, jedes Baugesuch entgegenzunehmen und auf die Vereinbarkeit mit der kommunalen und übergeordneten Gesetzgebung zu prüfen. «Der Erlass einer Planungszone ist an bestimmte Fristen gebunden und darf nicht willkürlich aufgrund eines an und für sich zonenkonformen Bauvorhabens erlassen werden», sagt Gerber.

Im Rahmen der aktuellen Ortsplanungsrevision wird auch das Baureglement überarbeitet, und in jenem Prozess werden die Bestimmungen zu Mobilfunkstandorten geprüft. Auf das vorliegende Baugesuch wird das neue Baureglement aber keinen Einfluss haben.

Weiter betont Gerber, dass das Baugesuch einem Standardverfahren entspreche und die Swisscom nicht die einzige Mobilfunkanbieterin sei, die sich im Dorf um neue Standorte bemühe. Erfülle ein Baugesuch alle gesetzlichen Auflagen, habe der Gesuchsteller Anrecht auf eine Baubewilligung. Aktuell wird das Gesuch von der Bewilligungsbehörde geprüft. Wenn der Entscheid des Kantons zum Bauvorhaben vorliegt, kann die Gemeinde Einigungsverhandlungen mit den Einsprechern durchführen, sofern die Beteiligten nicht darauf verzichten.

«Mehrheit für Antenne»

Mit Widerstand gerechnet hat auch Hans Kummer, «dass dieser so heftig ist, habe ich aber nicht gedacht». Der gebürtige Steffisburger lebt im Kanton Baselland und ist der Eigentümer der Liegenschaften Flühlistrasse 44/46 sowie 29/31 und jenen am Brucheggweg 2 und 4. «Im letzten Winter wurde ich von der Swisscom angefragt, ob ich mit einer Mobilfunkantenne auf dem Dach der Flühlistrasse 44 einverstanden wäre.» Kummer startete daraufhin bei den 37 in seinen Liegenschaften wohnhaften Parteien eine Umfrage dazu. «Eine Mehrheit war für die Antenne», sagt er.

Bereits zuvor habe er mehrmals gehört, dass der Empfang in jenem Bereich sehr schlecht sei und Mieter teils mit dem Handy auf dem Balkon telefonieren müssten. Nach diesen Rückmeldungen habe Kummer den Vertrag mit der Swisscom unterzeichnet. Den Zins, den er dafür von der Swisscom erhält, will er in die Aufwertung der Liegenschaft investieren: «Der Garten soll neu gestaltet, der Sandkasten und die Schaukel erneuert werden.»

Kummer betont, dass er kein persönliches Interesse am Bau der Antenne habe: «Sie soll den Anwohnern zugutekommen.» Argumente zur gesundheitsschädigenden Wirkung der Antenne lässt der pensionierte Arzt jedoch nicht gelten: «Einzig hochsensible Menschen reagieren direkt auf die Strahlung. Zudem ist die Antenne nur eine von vielen Strahlungsquellen.»

Die Swisscom hält sich bei ihrer Stellungnahme zurück. Die laufenden Einsprachen würden nicht kommentiert, schreibt die Firma. Wenn es um den Bau neuer Mobilfunkanlagen gehe, rege sich immer wieder Widerstand. «Es ist ein Paradox, alle wollen immer und überall online sein, aber niemand will Mobilfunkanlagen in der Nähe haben», heisst es in der Stellungnahme weiter.

Da die technische Machbarkeit und der Nutzen für die Mobilfunkversorgung sowie die Rechtmässigkeit vor Eingabe des Baugesuches durch die Firma geprüft worden sei, gebe es für die Swisscom keinen Grund, das Gesuch zurückzuziehen. Aktuell werde der Entscheid der Baubehörde abgewartet. Zur Höhe der Zinsen, die Hans Kummer im Falle eines Antennenbaus auf dem Dach seiner Liegenschaft von der Swisscom erhalten würde, gibt die Firma keine Auskunft. (Thuner Tagblatt)