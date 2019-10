Werbespot für Thun dank Freddy Nock

314 Spiele in der Premier League, davon alleine 237 für Liverpool, 17 Länderspiele für England: Jamie Redknapp (46) hat in seinem Leben einige brenzlige Situationen gemeistert. Bisher aber vor allem auf dem Rasen. Am Donnerstag versuchte er sich tänzelnd auf einem Drahtseil, das zwischen dem Schloss Thun und der Stadtkirche gespannt war.