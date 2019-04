Wer will legal sprayen?

Die legale Graffitiwand in Steffisburg wurde bereits vor knapp drei Jahren in Zusammenarbeit zwischen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Okja) und dem Werkhof gebaut. «Ein definitiver Standort dafür konnte bisher jedoch noch nicht gefunden werden», schreibt die Gemeinde in einer am Dienstag versandten Medienmitteilung.