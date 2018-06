Wer vereint das Dorf wieder?

Nein, die Schlagzeilen über Oberhofen waren in den letzten Mo­naten nicht gerade schmeichelhaft. Unrühmlicher Höhepunkt war der Abbruch der Gemeindeversammlung im letzten Spätherbst. Es war offensichtlich: Der Gemeinderat hatte zumindest bei einem Teil der Bevölkerung das Vertrauen verspielt.

Auf Ende April trat die Gemeindepräsidentin Sonja Reichen (FDP) entnervt zurück. In einem dreiseitigen Rücktrittsschreiben holte sie zum Rundumschlag aus. Sie sprach von mangelndem Respekt, abnehmender Kompromissbereitschaft und fehlender Zivilcourage.

Ihr sei es ­zudem nicht gelungen, dass der neu gewählte Gemeinderat am gleichen Strick ziehe. «Wenn man nach aussen nicht als Einheit ­auftritt, dann ist dies ein ganz schlechtes Zeichen», sagte sie ein paar Wochen später.

Zwei Mitglieder aus genau diesem Gemeinderat, Petra Maurer (SP) und Philippe Tobler (SVP), buhlen nun um Reichens Nachfolge. Das Trio komplettiert Rudolf Ritschard. Es passt zur jüngeren Geschichte Oberhofens, dass es rund um die Wahlen zu Nebengeräuschen gekommen ist.

So interessierte sich die lang­jährige Vizegemeindepräsidentin Beatrice Frey für den Chefposten. Sie machte aus ihren Ambitionen keinen Hehl. Die SVP-Parteileitung bootete sie aber aus und setzte stattdessen auf Phi­lippe Tobler. Frey zeigte sich darob mässig amüsiert und zog die Konsequenzen. Sie trat aus der SVP aus.

Lange Zeit sah es dann so aus, als würde Tobler als einziger Kandidat still gewählt. Dann tauchte Rudolf Ritschard wie aus dem Nichts auf. Die SP entschied darob kurzerhand, Gemeinderätin Petra Maurer auch ins Rennen zu schicken.

Rudolf Ritschard: Mit dem Blick von aussen

Und so präsentiert sich eine Woche vor dem ersten Wahlgang die Situation offen: drei Anwärter, ein Platz. Der Älteste im Bunde ist Rudolf Ritschard (66). Der pensionierte Betriebsfachmann ist seit dreizehn Jahren Präsident der Burger. Er hat also Erfahrung als Chef eines Gremiums.

«Die Sache ist irgendwie verkorkst», sagt Ritschard. Das Vertrauen in den Gemeinderat sei in den letzten Jahren geschwunden. «Viele denken: Sie machen eh, was sie wollen.» Er empfinde es als grossen Vorteil, dass er bisher nicht im Gemeinderat sitze. «Ich bin unbelastet und bringe die Sicht von aussen hinein.»

In einem ersten Schritt ginge es ihm darum, den Rat zu einen. «Es ist zentral, dass der Gemeinderat als geschlossene Gruppe wahr­genommen wird.» Es würde viel Zeit und Energie für Gespräche mit den Ratsmitgliedern, aber auch den Bürgern benötigen, sagt Ritschard.

«Das bin ich mir bewusst. Aber ich bin bereit dazu.» Eher skeptisch begegnet Ritschard den Ortsparteien. Er ist der Meinung, dass sich die Parteien zwar einbringen dürfen, aber für die Erarbeitung der strategischen Ziele muss der Gemeinderat verantwortlich sein.

Sobald Oberhofen aus den negativen Schlagzeilen raus sei, werde es möglich, in Ruhe die anstehenden Geschäfte anzugehen. Dazu zähle er in erster Linie den Ausbau der Schulanlage Friedbühl.

«Das Projekt ist von langer Hand geplant. Jetzt geht es darum, die Finanzierung sicher­zustellen und das Projekt realisiert werden kann», sagt Ritschard und schiebt in diesem Zusammenhang nach, dass er nicht auf eine Steuersenkung drängen werde, nur um zu gefallen. «Es stehen viele Investitionen an.»

Wo sieht Ritschard, der sich in der Alpgenossenschaft Justistal, der Feuerwehr, der Musik­gesellschaft, im Jodlerklub und für die Stiftung Seniorama Oberhofen engagiert, seine Gemeinde in ein paar Jahren? «Ich möchte, dass die Oberhofner wieder stolz auf ihr Dorf sind.»

Petra Maurer: Rat bestimmt die Agenda

«Im Gemeinderat wird diskutiert, aber wir ziehen am gleichen Strick und vertreten Entscheide geschlossen nach aussen», sagt Gemeinderätin Petra Maurer (SP). Sie könne die Kritik am Rat deshalb nur ansatzweise verstehen. «In der Meinungsbildung ist jedoch der konstruktive Dialog mit der Bevölkerung und den Parteien zu kurz gekommen», ergänzt sie selbstkritisch.

Die Betriebswirtschafterin, welche im Stiftungsrat der Publica, der Pensionskasse des Bundes, arbeitet, möchte den Hebel bei der In­formationspolitik ansetzen. So sollen mehr als jährlich zwei Gemeindeversammlungen stattfinden. «Wir müssen die Bürger mitnehmen, ihnen zeigen, was wir machen», sagt Maurer. Dies könne auch mittels Infoveranstaltungen geschehen. Die 46-Jährige möchte zudem den Austausch mit den Ortsparteien intensivieren.

Ein grosses Ziel für sie sei, junge Familien nach Oberhofen zu holen. «Die Überalterung ist ein Thema, über das wir sprechen müssen.» Sie hoffe, dass es ge­linge, in den nächsten Jahren erschwinglichen Wohnraum zu realisieren. Gleichzeitig seien für die ältere Generation die Dienstleistungen weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel mit einer Nachbarschaftshilfe oder einem Einkaufsbus im Bloch-Quartier.

Ein grosser Brocken sei die Erneuerung und Erweiterung der Schulanlage Friedbühl. «Sie wird uns etwas kosten, aber ich habe keine Zweifel, dass wir es schaffen.» Obwohl in Oberhofen viel über Geld geredet werde, erlebe sie die Bürger nicht einzig von finanziellen Gedanken getrieben. «Wenn sie etwas wollen, dann stehen sie dazu», sagt Maurer. «Es ist wichtig, dass wir die Bevölkerung nicht vor vollendete Tatsachen stellen.»

Ein Augenmerk möchte Maurer auf die Dienstleistungen der Verwaltung legen. So habe sie eine gewisse Unzufriedenheit der Bürger ausgemacht. Mit Führungsarbeit und mehr Trans­parenz sei dies aber ins Lot zu bringen. «Wichtig ist, dass der Gemeinderat die Agenda bestimmt und nicht die Verwaltung.»

Philippe Tobler: Offene Türen für Bürger

«Es wurden in der Vergangenheit Fehler begangen», sagt Philippe Tobler (SVP). «Transparenz ist die Währung für Vertrauen.» Der 45-jährige Leiter Truppenbe­lange der Logistikbasis bei der ­Armee und ehemalige Unter­nehmer hat mehrere Möglich­keiten ausgemacht, wieder Vertrauen aufzubauen.

«Wir müssen unsere Absichten aufzeigen.» Dies könne mit Flyern, Mails oder Informationen auf der Website geschehen. «Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es regel­mässig einen Tag der offenen Tür in der Gemeindeverwaltung gibt, wo ich Rede und Antwort stehe.»

Zurzeit kein Ziel für ihn sei, die Steuern zu senken. Die Ausgabepolitik müsse weiterhin restriktiv sein, wenn wir den Bau der Schule Friedbühl ohne Steuererhöhung realisieren möchten. «Attraktiv ist eine Gemeinde nicht nur, weil sie den tiefsten Steuerfuss hat», sagt Tobler. In Oberhofen stünden ­zudem grosse Ausgaben an.

Er nennt in diesem Zusammenhang ebenfalls das Schulhaus Friedbühl. «Bildung ist der wichtigste Rohstoff in der Schweiz. Dazu wollen wir Sorge tragen.» Im weiteren Sinn müsse in diesem Zusammenhang ein Ziel sein, junge Familien ins Dorf zu holen. Die geplante Überbauung Barell-Gut sei eine Möglichkeit dazu.

Er denke, dass es in den nächsten Jahren zudem wichtig sei, die Weichen für die Zukunft des Dorfes zu stellen, sagt Tobler. Es gelte, Fragen wie «Braucht es nur noch fünf statt sieben Gemeinderäte?» oder «Wie soll Oberhofens Verwaltung aufgestellt sein?» zu beantworten. So weit will Tobler aber noch nicht vorausblicken.

«Jetzt wollen wir wieder positive Schlagzeilen aus Oberhofen.» Nur wenn die Bevölkerung zur Ruhe komme, sei es möglich, gemeinsam Lösungen zu suchen, die dazu führten, dass Oberhofen ein Dorf mit grossem Charme bleibe. «Ich würde gern meinen Teil dazu beitragen», sagt Tobler. (Berner Oberländer)