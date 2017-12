Wenn keiner sonst hilft, hilft der Verein

Als es noch keine Witwen- und Waisenrente gab

«Die Menschen sind da, um einander zu helfen, und wenn man eines Menschen Hilfe in rechten Dingen nötig hat, so muss man ihn dafür ansprechen.» Dieses Zitat des Schweizer Schriftstellers und Pfarrers Jeremias Gotthelf (1797 bis 1854) spiegelt den Geist der Gotthelfvereine wider, die vor etwas mehr als 100 Jahren überall im Kanton Bern gegründet wurden.



«Ziel der Vereine war es, ehrenamtlich und freiwillig dort tätig zu sein, wo Not herrscht und die öffentliche Hand nicht helfen kann», berichtet Vereinssekretärin Barbara Büchi. Es habe noch keine Witwen- und Waisenrente, keine Krankenkassen gegeben (vgl. Ausgabe von gestern).



Der Gotthelfverein Frutigen-Niedersimmental wurde 1892, also vor 125 Jahren, gegründet. Noch älter ist der Verein in Interlaken, den es seit 1880 gibt. Ebenfalls noch aktiv sind die Sektionen Obersimmental und Oberhasli, die meisten anderen sind im Laufe der Jahre verschwunden.



Weitere Hilfsangebote für Bedürftige im Berner Oberland bieten zum Beispiel die verschiedenen Kirchge­meinden, Frauenvereine, aber auch Pro Juventute, die Eduard-Ruchti-Stiftung in Interlaken oder der Hilfsdienst in finanziellen Dingen in Spiez. jez



Kontakt: über www.ghvfns.ch oder Margrit Zahler, Scharnachtal.