Wenn der Zug nicht hält ...

Auf Verlangen halten die Regionalzüge, die auf der Strecke zwischen Thun und Konolfingen oder umgekehrt verkehren, einmal pro Stunde in Brenzikofen. Das tun sie aber nicht immer, wenn dafür der entsprechende Knopf an der Station gedrückt wurde.

Diesen Vorwurf erhob ein Votant an der Gemeindeversammlung in Brenzikofen an die Adresse der BLS. Vor 29 Stimmberechtigten (von total 414) kritisierte er auch die häufige Verspätung der Züge und wünschte sich den Bus, der als Bahnersatz verkehrte, zurück, weil dieser immer angehalten habe im Dorf, wie der Redner betonte.