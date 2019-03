Wenn aus zwei Welten eine dritte entsteht

«Wenn du zu Hause arbeitest, lernst du keine Leute kennen», sagt Daniel Schmid. Was nach einer Binsenweisheit klingen mag, umschreibt doch kurz und treffend, weshalb in Thun mit dem Frachtraum ein neues Co-Working-, Pop-up- und Event­lokal am Samstag offiziell seine Türen öffnet. Laut Schmid, der seit Dezember das Geschäft leitet, soll der Frachtraum im Bereich dieser neuen Arbeitswelten eine Bedarfslücke schliessen. Denn im Gegensatz zu Bern gebe es in Thun noch wenig entsprechende Angebote. «Man muss den Leuten hier noch zeigen, um was es geht.»