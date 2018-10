Weniger Velos, mehr Platz

Auf den 1400 Veloabstellplätzen rund um den Bahnhof Thun werden Fahrräder oft dauerparkiert oder «entsorgt». Vielfach finden sich darunter auch gestohlene Fahrräder. Diese verwaisten Velos blockieren unnötig die begehrten Abstellflächen für Bahnpendlerinnen und -pendler.

Mit der Räumungsaktion durch Mitarbeitende der Velostation beziehungsweise der Fachstelle für Arbeitsintegration, der SBB und der Kantonspolizei sollen die Abstellplätze deshalb entrümpelt werden. Alle Fahrräder werden heute Dienstag markiert. Nach zwei Wochen, am Dienstag, 6. November, werden nicht verwendete Fahrzeuge eingesammelt.

Die Kantonspolizei prüft, ob die Velos als gestohlen gemeldet sind. Die Eigentümerinnen und Eigentümer werden aufgefordert, ihre Fahrräder innert zweier Monate abzuholen. Die nicht abgeholten Fahrräder werden von der Velo-station der Stadt Thun weiterverwendet. Die meisten werden in Länder der Dritten Welt exportiert. Wer sein beim Bahnhof abgestelltes Zweirad nach dem 6. November nicht wieder vorfindet, kann sich bei der Velostation, Tel. 033 223 23 33, erkundigen.

Die Mitarbeitenden der Velo-station führen zwei- bis dreimal pro Jahr eine Ordnungsaktion rund um den Bahnhof und in der Innenstadt durch. Letzten Frühling wurden bei der Aktion 56 verwaiste Velos eingesammelt. Die meisten ermittelten Eigentümerinnen und Eigentümer verzichteten auf die Entgegennahme der Fahrräder oder meldeten sich innerhalb der gesetzlichen Frist nicht.

Lediglich 4 Personen (7 Prozent) forderten ihr Velo zurück. Die der Velostation verbliebenen Velos gelangen je nach Zustand und Ausstattung in den Verkauf, in den Export oder werden recycelt. Die zu verkaufenden Velos werden durch Fachleute der Velostation technisch überholt und über die Website (www.velostationthun.ch) verkauft.

Alternative zum eigenen Fahrrad

«Mit dem System Velospot steht in Thun eine gute Alternative zum Bahnhofvelo zur Verfügung», schreibt die Stadt in ihrer Medienmitteilung von gestern weiter. Am Bahnhof befinden sich nordseitig der Gleise neu zwei Velospot-Stationen, mönchstrassenseitig eine Station. Tageskarten und Abonnemente sind bei der Velostation Bahnhof Thun, in der Stadtbibliothek und bei der Stadtverwaltung an der Industriestrasse 2 erhältlich oder können über www.velospot.ch bestellt werden. (lub/PD)