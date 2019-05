Weitgereister Kunstmaler und Poet stellt aus

Nach dreissig Jahren, in denen sein Lebensmittelpunkt in der Romandie in Estavayer-le-Lac lag, kehrte Minò bewusst wieder zu seiner Wiege zurück. In Beckenried, dem «Bauchnabel der Schweiz», wie er selber seinen einstigen und aktuellen Wohnort bezeichnet, findet er die nötige Ruhe und Beschaulichkeit, um sich vollumfänglich mit seinem Schaffen zu befassen.

«Innovativ und originell»

Es erstaunt nicht, dass nach seinen Reisen um den gesamten Globus Reiseimpressionen und ein positiver, farbiger Energiefluss der Leitfaden der Werke Minòs ist. Bekanntheit erlangte er durch seine spezielle und originelle Ölspachteltechnik, in die Blattgold und andere Objekte einfliessen.

Die Bilder seien innovativ, eigenständig und originell – so etwas wie ein moderner «Minò-Expressionismus», sagte eine begeisterte Kunstkritikerin anlässlich einer Ausstellung in Zürich über das Schaffen von Minò. Aussergewöhnlich sind dabei auch Bilder, die in der Dreiecksform gehalten sind.

Seit Sonntag sind die Werke Minòs nun auch in Thun zu sehen – und zwar in der Kunstgalerie Hodler. An der Vernissage zur Ausstellung «Ostium» ergänzte der Künstler seine Bilder mit einigen Gedichten und gewährte dadurch einen Einblick in seine vielfältige künstlerische Tätigkeit.

Die Ausstellung von Minò in der Kunstgalerie Hodler an der Frutigenstrasse 46 A in Thun dauert noch bis Samstag, 15. Juni. Weitere Infos und Öffnungszeiten online unter www.hodler-thun.ch