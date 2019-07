Wein, Liebe und Mist

«Ig bi froh, chani dä Wybärg verchoufe. Was söu ig als alte Krüppel de schüsch mit däm no mache.» Es sind direkte, bisweilen gar derbe Ausdrücke, die im Freilichtspiel «Der fröhlech Wybärg» in Szene gesetzt werden. Um es gleich vorwegzunehmen: Im Stück nach dem deutschen Autor Carl Zuckmayer, das die Stäffisburger Spil-Lüt derzeit beim Rebhaus Wygarte im Ortbühl spielen, geht es hoch zu und her. Wein, Liebe und ein Misthaufen stehen dabei nicht abseits.