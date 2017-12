«Weichen sind richtig gestellt»

«In den letzen Jahren haben wir sehr stark auf die Sparbremse gedrückt», sagte Finanzvorsteherin Ursulina Huder (SP) bei der Präsentation des Finanzplans 2018– 22022 an der Sitzung des GGR am Freitag und meinte damit: Die Reduktion der Schulden der Gemeinde von fast 50 Millionen im Jahr 2001 auf aktuell gut 15 Millionen ist zahlreichen Einsparungen und Bemühungen zu verdanken. Dass die Schulden bis 2020 wieder rund aufs Doppelte ansteigen sollen, ist zum Grossteil den Investitionen in das neue Schul-, Kultur und Sportzentrum in der Schönau zuzuschreiben.

Den Grundstein dafür hat das Stimmvolk am vergangenen Sonntag gelegt: Es hat die entsprechenden Ein- und Umzonungen genehmigt. Rund 9 Millionen will die Gemeinde in den Neubau investieren, die Gesamtinvestitionen in den kommenden fünf Jahren betragen rund 40 Millionen Franken. Der aktuelle Selbstfinanzierungsgrad Steffisburgs von 64 Prozent vermag ­etwa 26 Millionen davon zu decken, wie Huder erklärte: «Es wäre gut, wenn wir diesen steigern ­könnten.»

«Finanzielle Transparenz»

Trotz der voraussichtlich steigenden Schulden stiess der Finanzplan auf Einverständnis seitens der Parteien. «Wir denken, dass die vorgesehenen Investitionen für Steffisburg tragbar sind und die Weichen in Sachen Sporthalle richtig gestellt wurden», sagte etwa Gabi Hug (SP). Ihre Partei nahm den Finanzplan zur Kenntnis. Die weiteren Parteien schlossen sich dem an, auch wenn Michael Rüfenacht von der BDP klarmachte: «Wir fordern vom Gemeinderat finanzielle Transparenz und unterstützen die Investitionen nicht um jeden Preis.» Bruno Berger (EDU) plädierte vor allem dafür, dass der Selbstfinanzierungsgrad hochgefahren werden müsse.

Das Budget 2018, das mit einem Ertragsüberschuss von 948 500 Franken bei einem Gesamtertrag von 68,112 Millionen Franken rechnet, wurde von den 29 anwesenden GGR-Mitgliedern diskussionslos und einstimmig angenommen. (Thuner Tagblatt)