Wegen grosser Nachfrage gibt es mehr «Mamma Mia!»-Shows

Bei der Seebühne neben dem Strandbad in Thun hämmern und hantieren die Handwerker seit Ende April. Am 18. Juni muss das Bühnenbild fertig aufgebaut sein, damit dann die Proben für das Musical «Mamma Mia!» auf der griechischen Inselwelt be­ginnen können. Bis dahin feilen die 26 Profidarstellenden und die 24 Chormitglieder in der Curlinghalle und die elfköpfige Band im Seespielhaus.

Auch im Hintergrund laufen die Vorarbeiten weiterhin auf Hochtouren. Die Komödie, welche die See­spiele in Thun erstmals open air und in Schweizerdeutsch inszenieren, stösst auf ein riesiges Interesse. Anfang März haben die Verantwortlichen die Tribüne von 2400 auf 2800 Plätze erhöht, jetzt verlängern sie die Saison um zwei Abendvorstellungen.

Neu 30 Abendvorstellungen

«Mit der Vorpremiere werden es nun deren 30 Vorstellungen sein, und wir können in dieser letzten Spielsaison in der jetzigen Zusammensetzung unser Kontingent voll ausschöpfen», ergänzt die Presseverantwortliche Silvia Burkhard die Medienmitteilung von gestern. Unverändert bleibt die Anzahl Matineevorstellungen, welche am 1. und am 11. August stattfinden.

«Die Tickets für ‹Mamma Mia!› sind sehr begehrt», freut sich Stephan Zuppinger besonders, da es für ihn als Geschäftsführer die letzte Saison in Thun sein wird. Dies, weil per 2019 Freddy Burger Management die Thunerseespiele übernehmen wird und «Mamma Mia!» das letzte Musical unter der Leitung von Produzentin und Verwaltungsratspräsidentin Elsbeth Jungi Stucki ist.

Premiere am 11. Juli

Die Premiere steigt am 11. Juli und die Derniere somit neu am 30. August. Dieses Jahr ist das Bühnenbild eine griechische Insellandschaft, welche zwei ­Meter tiefer als üblich liegt. Die gesamte Crew betritt den Backstagebereich seitwärts vom angrenzenden Grunderinseli her über eine Brücke.

«Alle Vorbereitungen laufen nach Plan», zeigt sich auch Markus Dinhobl, ausführender Produzent, zufrieden. «Nach einer musikalischen Probenwoche haben am Montag die szenischen und choreografischen Proben begonnen.» (Thuner Tagblatt)